Laster rammt Brücke - Ladekran war nicht eingefahren

Wie genau es zu dem Unfall kam, war zunächst unbekannt. (Symbolbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der Ladekran eines Lastwagens ist bei Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) mit einer Brücke zusammengestoßen. Der fest installierte Kran war nicht eingefahren, wie eine Sprecherin der Polizei sagte. Sowohl die Brücke als auch der Lastwagen seien beschädigt worden. Wie hoch der Schaden ist, war zunächst nicht bekannt.

Die Bundesstraße 38 zwischen der Westtangente und dem Abzweig nach Weinheim war deshalb am Morgen für rund zwei Stunden voll gesperrt. Durch die Kollision seien auch Betriebsstoffe ausgetreten. Deshalb sei auch die Straße gereinigt worden.