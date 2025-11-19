Laster mit 6.000 Litern Milch kippt um

Laut Polizei war möglicherweise eine verschmutzte Fahrbahn der Auslöser für den Unfall. (Symbolbild)

Ein mit 6.000 Litern Milch beladener Lastwagen ist in Stuttgart von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt. Der 66-jährige Fahrer wurde leicht verletzt. Die Milch lief nicht aus, sondern konnte abgepumpt werden, wie eine Polizeisprecherin sagte.

Die Ursache für den Unfall am Dienstag war zunächst unklar. Möglicherweise sei eine verschmutzte Fahrbahn der Auslöser gewesen. Am Lastwagen sei ein Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro entstanden.

Erst Mitte Oktober war ein Laster in Staig südlich von Ulm umgekippt und hatte rund 1.000 Liter Milch verloren.