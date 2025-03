Laster fährt gegen Bus - Vier Verletzte und Stau auf A6

Bitte aktivieren Sie Javascript

Wegen eines Zusammenstoßes zwischen einem Reisebus und einem Lastwagen ist die Autobahn 6 bei Heilbronn teilweise gesperrt worden. Wie ein Polizeisprecher sagte, stand der Reisebus auf dem Standstreifen - warum war zunächst unklar. Ein vorbeifahrender Laster sei mit dem Bus kollidiert.

Die Polizei vermutet, dass ein Reifen am Lastwagen geplatzt war. Ersten Erkenntnissen zufolge wurden bei dem Unfall vier Menschen leicht verletzt. Die rechte Spur sowie der Standstreifen der A6 waren in Fahrtrichtung Nürnberg vorerst gesperrt. Der ADAC meldete am Morgen einen zehn Kilometer langen Stau.