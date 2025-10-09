Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Langer Stau auf A5 nach Unfall mit Kleintransporter

Bei einem Unfall auf der Autobahn 5 wird der Fahrer eines Kleintransporters schwer verletzt. Die Feuerwehr rettet den Mann. Eine Spur musste gesperrt werden.

Symbolbild - Polizei sichert Unfallstelle
Die Polizei ermittelt derzeit die Unfallursache. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/DPA
Die Polizei ermittelt derzeit die Unfallursache. (Symbolbild)
Foto: Stefan Puchner/DPA

Nach einem Unfall mit einem Schwerverletzten ist die Autobahn 5 bei Hohberg (Ortenaukreis) gesperrt worden. Während der Rettungsarbeiten kam es zu einem langen Stau. Ein Mann war zuvor mit seinem Kleintransporter von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Lastwagen kollidiert, wie die Polizei mitteilte. Er erlitt schwere Verletzungen.

Die Feuerwehr konnte den Mann aus seinem Wagen befreien. Die Gründe für den Unfall am frühen Donnerstagmorgen seien derzeit noch unklar, teilte die Polizei mit. Nach rund zweieinhalb Stunden hatte sich der Stau aufgelöst.

