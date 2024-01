Aktuell Land

Landwirte blockieren Autobahn 81 mit etwa 200 Traktoren

Landwirte haben am Dienstagmorgen die Autobahn 81 blockiert. Etwa 200 Traktoren sorgten in Fahrtrichtung Stuttgart zwischen Sulz am Neckar (Kreis Rottweil) und Empfingen (Kreis Freudenstadt) für Stau, wie ein Sprecher der Polizei Konstanz mitteilte. Die Polizei werde versuchen, den Stau aufzulösen und die Traktoren abzuleiten.