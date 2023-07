Aktuell Land

Landtag beschließt strengere Regeln für Schöffen

Extremisten können in Baden-Württemberg keine ehrenamtlichen Richter mehr werden. Einem entsprechenden Gesetzentwurf stimmte der Landtag am Mittwoch in Stuttgart mit den Stimmen von Grünen, CDU, SPD und FDP mehrheitlich zu. Die AfD-Fraktion stimmte dagegen. Mit der Gesetzesänderung werden die Anforderungen an die Verfassungstreue von Schöffinnen und Schöffen erhöht. Die Initiative ist eine Reaktion auf Versuche der rechtsextremen Szene, eigene Kandidaten im Schöffendienst unterzubringen.