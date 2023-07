Aktuell Land

Landkreise wollen Arbeitspflicht für Flüchtlinge

Die Landkreise in Baden-Württemberg fordern für Flüchtlinge eine Pflicht zu arbeiten - im Zweifel auch gemeinnützig. »Es wäre uns Landkreisen - auch mit Blick auf die dringend benötigte gesellschaftliche Akzeptanz - wichtig, dass Geflüchtete rasch in Arbeit kommen, hilfsweise auch in gemeinnützige«, sagte der Präsident des Landkreistags Joachim Walter (CDU) einer Mitteilung zufolge.