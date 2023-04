Landeshaushalt: Kretschmann rechnet mit starken Belastungen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Eine Übernahme der Tarifeinigung für Bedienstete von Bund und Kommunen für die Landesbediensteten würde Baden-Württemberg rund drei Milliarden Euro kosten. Das hatte die Ulmer »Südwest Presse« (Dienstag) unter Berufung auf das Finanzministerium in Stuttgart »nach einer ersten überschlägigen Schätzung« berichtet. Die Summe beziehe sich auf eine Laufzeit von 24 Monaten. »Das liegt weit über dem, was wir schon in Voraussicht vorgesehen haben«, sagte Kretschmann.

Um die befürchteten Mehrkosten auch finanzieren zu können, hält er einen Nachtrag zum Doppelhaushalt 2023/2024 für denkbar. Auf die Frage, ob es einen solchen Nachtrag geben werde, sagte er: »Eher ja wie eher nein.«