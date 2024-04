Landesgartenschau in Wangen wird offiziell eröffnet

Blumen blühen auf der noch nicht eröffneten Landesgartenschau in Wangen im Allgäu.

Nach langer Planung und Vorbereitung wird die Landesgartenschau in Wangen am Freitag (11.00 Uhr) offiziell eröffnet. Zum Start der Gartenausstellung wird auch Agrarminister Peter Hauk (CDU) im Allgäu erwartet. Für Besucher sind sämtliche Geländeteile wie etwa der Argenpark oder der Aussichtsturm ab 10.00 Uhr geöffnet. Bis zum Abschluss am 6. Oktober werden rund 600.000 Menschen erwartet.

Die Landesgartenschau setzt auf eine breite Palette an Themen, die vom Klimawandel bis zum zukunftsfähigen Bauen reichen. Mit mehr als 2000 Veranstaltungen, Blumenkunst und innovativen Gärten versprechen die Veranstalter »das längste Sommerfest im Allgäu«. Brücken, Spielplätze und ein neuer Fahrradweg sind auf dem mehr als 50 Fußballfelder großen Gelände entstanden.

Landesgartenschau