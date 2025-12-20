Landesduell in Stuttgart - Heidenheim gegen Bayern

Bitte aktivieren Sie Javascript

Für den VfB Stuttgart und die TSG 1899 Hoffenheim kommt es im letzten Spiel des Jahres noch zum Landesduell. Die Schwaben sind vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) Tabellensechster der Fußball-Bundesliga, die Kraichgauer liegen direkt vor ihnen auf Rang fünf. VfB-Trainer Sebastian Hoeneß trifft auf seinen Ex-Club.

Auch der SC Freiburg ist am Samstagnachmittag im Einsatz und tritt beim zuletzt formstarken VfL Wolfsburg an. Der 1. FC Heidenheim schließt den 15. Spieltag am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) ab. Der abstiegsgefährdete Ostalb-Club bekommt es kurz vor Weihnachten noch mit Rekordmeister und Spitzenreiter FC Bayern München zu tun.