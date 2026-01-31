Landesduell in Stuttgart - Heidenheim beim BVB gefordert

Bitte aktivieren Sie Javascript

Mit unterschiedlichen Gefühlslagen gehen der VfB Stuttgart und der SC Freiburg in das baden-württembergische Landesduell in der Fußball-Bundesliga. Die Schwaben verpassten trotz eines Last-Minute-Sieges den direkten Sprung ins Europa-League-Achtelfinale, Freiburg kassierte in letzter Minute eine Niederlage beim OSC Lille. Anders als der VfB muss der Sport-Club jedoch nicht den Umweg über die Zwischenrunde nehmen.

In der Bundesliga kommt es nun am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) zum direkten Aufeinandertreffen. Das Hinspiel entschieden die Breisgauer vor heimischer Kulisse mit 3:1 für sich.

Der Tabellenletzte 1. FC Heidenheim beschließt mit einem Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund den 20. Spieltag (17.30 Uhr/DAZN). BVB-Leihgabe Diant Ramaj hofft als FCH-Torhüter auf eine Überraschung in Dortmund.

Bereits am Samstag (15.30 Uhr/Sky) ist die TSG Hoffenheim im Einsatz. Der Europapokalanwärter bekommt es daheim mit dem 1. FC Union Berlin zu tun und könnte mit einem Sieg zumindest vorerst mit Dortmund auf dem zweiten Platz gleichziehen.