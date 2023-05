Aktuell Land

Land will Pflegekammer trotz Kritik beschließen

Die neue Pflegekammer soll die Interessen der Pflegekräfte vertreten. Aber viele wehren sich noch gegen die verpflichtende Mitgliedschaft. So umstritten wie in der Branche ist die Pflegevertretung auch in den Parteien. Dennoch will der Landtag nun darüber entschieden.