Land will Cyberkriminalität entschlossener bekämpfen

Das Land will im Kampf gegen Cyberkriminalität aufrüsten. »Das Leben verlagert sich immer mehr ins Internet - das gilt genauso für kriminelle Machenschaften«, sagte Justizministerin Marion Gentges am Mittwoch im Landtag in Stuttgart. Die CDU-Politikerin nannte etwa Wirtschaftskriminalität, Angriffe auf Behörden und Kinderpornografie.