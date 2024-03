Land verzichtet auf Flüchtlingserstaufnahmestelle in Stadt

Außenaufnahme einer früheren Gewerbeimmobile in einem Pforzheimer Industriegebiet.

Pforzheim muss nach dem ablehnenden Votum des Gemeinderats nicht mehr mit einer Erstaufnahmestelle für Flüchtlinge rechnen. Die Landesregierung verzichte endgültig auf eine solche Einrichtung in der Stadt, teilte Oberbürgermeister Peter Boch am Montag mit. »Das sind ausgesprochen gute Nachrichten, die wir mit großer Erleichterung aufnehmen«, erklärte der CDU-Politiker der Mitteilung zufolge.

Das Land hatte eine Immobilie auf einem Industriegelände für rund 1000 Geflüchtete im Visier. Der Gemeinderat hatte sich vor knapp einem Jahr mit großer Mehrheit dagegen ausgesprochen.

Während in der Bevölkerung von Anfang an die Skepsis groß war, hatte sich unter anderem Rathauschef Boch Vorteile davon versprochen. Denn Kommunen mit einer Landeserstaufnahmestelle bekommen weniger oder sogar keine Flüchtlinge für die vorläufige und Anschluss-Unterbringung zugewiesen, sparen sich also die damit verbundenen Kosten.

Damoklesschwert und Handlungsbedarf

Aufgrund der hohen Zahl neu ankommender Flüchtlinge, hatten Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und das Migrationsministerium allerdings erklärt, als letzte Möglichkeit müssten Einrichtungen auch gegen den Willen von Städten und Gemeinden entstehen können. Auch in anderen Regionen Baden-Württembergs wird die Einrichtung zentraler Aufnahmestellen geprüft - und auch andernorts sind die Pläne teils heftig umstritten.

»Entscheidungen von solch großer Tragweite können nur gemeinsam mit den Kommunen getroffen werden«, betonte Boch. Dennoch brauche es weitreichendere Lösungen in der Migrations- und Zuwanderungspolitik als bisher. Auch wenn die Zuweisungszahlen aktuell etwas gesunken seien, befänden sich die Kommunen nach wie vor am Anschlag. »Für uns Kommunen ist eine verlässliche, dauerhafte Perspektive auf reduzierte Aufnahmezahlen notwendig, damit wir Unterbringung und Integration schultern können.«

