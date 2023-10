Aktuell Land

Land kann für 2023 mit etwas mehr Steuereinnahmen rechnen

Das Land kann im laufenden Jahr mit etwas mehr Steuereinnahmen rechnen als noch im Mai erwartet. Wie die »Stuttgarter Zeitung« und die »Stuttgarter Nachrichten« unter Berufung auf die Steuerschätzung berichten, die am Montag in Stuttgart veröffentlicht werden soll, kann das Land für das Jahr 2023 mit Steuereinnahmen in Höhe von rund 36,7 Milliarden Euro rechnen. Das wäre ein leichtes Plus im Vergleich zur Schätzung im Mai, den Blättern zufolge aber immer noch knapp 182 Millionen Euro weniger als im Haushalt veranschlagt.