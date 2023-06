Land gibt 42 Millionen für die Luft- und Raumfahrt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Mit der neuen Strategie wolle man die Führungsposition Baden-Württembergs besser sichtbar machen, sagte Kretschmann. In den Jahren 2023 bis 2026 will das Land dafür gut 42 Millionen Euro investieren, etwa in die Erforschung von klimaneutralen Kraftstoffen für den Luftverkehr und in ein Programm, um mehr Studentinnen und Studenten für ein Luft- und Raumfahrt-Studium zu begeistern. Kretschmann sprach von einem neuen Schwerpunkt der Landesregierung.

Nach Angaben der Landesregierung sind in der baden-württembergischen Luft- und Raumfahrtindustrie 16.000 Menschen beschäftigt. Die Unternehmen erwirtschaften demnach einen Umsatz von mehr als fünf Milliarden Euro. Vor allem in der Raumfahrt nehme das Land eine führende Rolle innerhalb Deutschlands ein: Etwa 40 Prozent aller Beschäftigten in der Raumfahrt arbeiteten im Südwesten.