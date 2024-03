Aktuell Land

Lagerhalle nahe Hockenheim in Flammen

Dunkle Rauchwolken sind am Montag beim Brand einer Lagerhalle nahe Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) aufgestiegen. Die Ursache für das Feuer in der Halle für landwirtschaftliches Gerät war zunächst unklar, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Auch gab es am Montagabend noch keine Informationen über mögliche Verletzte. Wegen des Rauches kann es laut Polizei auf den nahegelegenen Bundesstraßen 36 und 39 zu Sichtbeeinträchtigungen kommen.