Lagerhalle brennt ab

Ein Feuer zerstört eine Lagerhalle bei Affalterbach. Was vom Gebäude noch übrig ist, muss die Feuerwehr einreißen.

In Affalterbach hat ein Feuer eine Lagerhalle zerstört. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/DPA
Die Lagerhalle eines Aussiedlerhofs bei Affalterbach (Kreis Ludwigsburg) ist abgebrannt. Die Polizei schätzte den Schaden auf eine Summe von 300.000 Euro. Ihren Erkenntnissen nach könnte ein Defekt an einem technischen Gerät, das sich in einem Werkstattteil der Halle befand, das Feuer am Montag verursacht haben. Als die Feuerwehr eintraf, stand die Halle bereits in Vollbrand. Um Glutnester zu löschen, mussten die Einsatzkräfte die verbliebenen Mauerreste der Halle einreißen. Verletzt wurde niemand.

