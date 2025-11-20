Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Land

Ladendetektiv in Ulm Rolltreppe heruntergestoßen und verletzt

Eine Gruppe will teure Pullover entwenden: Als der Ladendetektiv eingreift, eskaliert die Situation. Die Diebe entkommen mit ihren Komplizen samt Beute.

Polizei
Die Polizei sucht nach Zeugen. (Symbolbild) Foto: Daniel Vogl/DPA
Die Polizei sucht nach Zeugen. (Symbolbild)
Foto: Daniel Vogl/DPA

Ein Ladendetektiv ist eine Rolltreppe hinuntergestoßen und leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte er zuvor in einem Ulmer Kleidergeschäft zwei Männer und zwei Frauen beobachtet: Letztere steckten demnach teure Pullover ein und wollten das Geschäft verlassen.

Als der Detektiv die Frauen aufhalten wollte, kam es zu einer Auseinandersetzung mit den beiden Männern. Einer soll ihn die Treppe hinuntergestoßen und mehrfach geschlagen haben. Die Gruppe konnte flüchten. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. (dpa)