Ladendetektiv in Ulm Rolltreppe heruntergestoßen und verletzt

Ein Ladendetektiv ist eine Rolltreppe hinuntergestoßen und leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte er zuvor in einem Ulmer Kleidergeschäft zwei Männer und zwei Frauen beobachtet: Letztere steckten demnach teure Pullover ein und wollten das Geschäft verlassen.

Als der Detektiv die Frauen aufhalten wollte, kam es zu einer Auseinandersetzung mit den beiden Männern. Einer soll ihn die Treppe hinuntergestoßen und mehrfach geschlagen haben. Die Gruppe konnte flüchten. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. (dpa)