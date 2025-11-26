Ladenbesitzer in Kressbronn mutmaßlich mit Pfefferspray besprüht

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Ladenbesitzer ist in Kressbronn (Bodenseekreis) mutmaßlich mit Pfefferspray besprüht und leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, stand der 58-Jährige am Dienstag vor seinem Geschäft und fotografierte das Schaufenster. Dabei soll ein Unbekannter ihn unvermittelt aus dem Beifahrerfenster eines vorbeifahrenden Autos besprüht haben. Rettungskräfte versorgten den Mann. Die Hintergründe der Attacke waren zunächst unklar. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.