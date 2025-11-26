Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Ladenbesitzer in Kressbronn mutmaßlich mit Pfefferspray besprüht

Ein Ladenbesitzer steht vor seinem Geschäft in Kressbronn. Ein Auto fährt vorbei - und der Mann bekommt eine Ladung Reizgas ab.

Ein Ladenbesitzer ist in Kressbronn wohl mit Reizgas besprüht worden. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/DPA
Ein Ladenbesitzer ist in Kressbronn (Bodenseekreis) mutmaßlich mit Pfefferspray besprüht und leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, stand der 58-Jährige am Dienstag vor seinem Geschäft und fotografierte das Schaufenster. Dabei soll ein Unbekannter ihn unvermittelt aus dem Beifahrerfenster eines vorbeifahrenden Autos besprüht haben. Rettungskräfte versorgten den Mann. Die Hintergründe der Attacke waren zunächst unklar. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

