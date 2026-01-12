L-Bank: Nachfrage nach Förderung gestiegen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Für Innovationen und Start-ups: Unternehmen aus Baden-Württemberg haben im vergangenen Jahr mehr Förderung der landeseigenen L-Bank in Anspruch genommen. Das bewilligte Fördervolumen lag bei fast 3,4 Milliarden Euro - und somit rund 190 Millionen oder sechs Prozent höher als 2024, wie das Geldinstitut mit Sitz in Karlsruhe mitteilt. Die Zahl der geförderten Unternehmen sankt um 4,3 Prozent auf fast 10.700.

Getragen wurde die Zuwächse demnach von den Investitionsprogrammen für etablierte Unternehmen: Innovationen und Digitalisierung wurden mit gut einer Milliarde Euro gefördert - ein Drittel mehr als im Vorjahr. Auch die Programme für junge Unternehmen entwickelt sie nach oben. Sie erhielten 2025 fast 773 Millionen Euro - ein Plus von 14,6 Prozent. In anderen Bereichen - zum Beispiel bei den Finanzhilfen und der Tourismusfinanzierung - sanken die Summen.

L-Bank-Chefin: Stehen vor schwierigem Wirtschaftsjahr

Dass die Nachfrage nach Förderung trotz der angespannten Wirtschaftslage gestiegen ist, hängt nach Einschätzung von L-Bank-Chefin Edith Weymayr mit den im Vergleich zum Vorjahr etwas optimistischeren Zukunftserwartungen der baden-württembergischen Unternehmerinnen und Unternehmer zusammen. Zuletzt hätten Pessimismus und Unsicherheit aber wieder zugenommen. »Von einem stabilen Konjunkturaufschwung sind wir derzeit weit entfernt, wir stehen vor einem weiteren schwierigen wirtschaftlichen Jahr, was sich dann vermutlich auch wieder in unserem Fördergeschäft zeigen wird«, sagte Weymayr.

Kreditinstitute wie die L-Bank - kurz für Landeskreditbank - verwalten Fördermittel einzelner Bundesländer und geben diese weiter. Dazu legen sie spezielle Programme auf, zum Beispiel für Digitalisierung, Innovation und Nachhaltigkeit. Neben der Unternehmensförderung ist die L-Bank unter anderem auch für Wohnraumförderung und das Elterngeld zuständig.