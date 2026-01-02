»Lücke geschlossen«: Heidenheim holt Talent von Hoffenheim

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der abstiegsbedrohte 1. FC Heidenheim hat unmittelbar vor dem Trainingsauftakt einen Außenverteidiger von Bundesliga-Konkurrent TSG Hoffenheim dazugeholt. Hennes Behrens wechselt auf Leihbasis bis zum Ende dieser Saison zum Tabellenvorletzten, wie der Club mitteilte. Eine Kaufoption soll Medienberichten zufolge nicht bestehen.

In Heidenheim ist der 20-Jährige als Alternative zum langzeitverletzten Leart Paqarada eingeplant. Nun gebe es »zusätzliche Qualität auf der linken Seite«, sagte Heidenheims Vorstandsvorsitzender Holger Sanwald. »Mit der Leihe ist es uns gelungen, die Lücke zu schließen.« Allerdings benötigt Behrens wohl selbst noch zwei bis drei Wochen, um vollumfänglich einsteigen zu können, wie Sanwald nach der ersten Einheit erklärte. »Er ist bei 90, 95 Prozent.«

Behrens absolvierte bislang zwei Einsätze bei den Profis in der ersten Mannschaft der TSG. In dieser Spielzeit lief er viermal für das Drittliga-Team der Hoffenheimer auf, ehe er sich einen Muskelfaserriss zuzog. »Diese Leihe kommt jetzt genau richtig«, sagte Hoffenheims Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker.

Keller nach Dresden

Vorerst nicht mehr für den FCH auflaufen wird Thomas Keller. Der Innenverteidiger, dessen Vertrag bis 30. Juni 2028 gültig ist, verlässt den Club ebenfalls auf Leihbasis und spielt bis Saisonende für den Zweitligisten Dynamo Dresden.

Weitere Veränderungen im Aufgebot schließt Sanwald nicht aus. »Dass wir in der Offensive noch etwas machen wollen, ist ja kein Geheimnis - offensives Mittelfeld, vielleicht Sturm. Da ist aber noch nichts spruchreif«, sagte der 58-Jährige.