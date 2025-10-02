Löscharbeiten in Freiburger Industriegebiet abgeschlossen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Feuerwehr hat die Löscharbeiten nach einem Großbrand in einem Freiburger Industriegebiet beendet. Sie bleibe aber als Brandsicherheitswache weiter im Einsatz, teilte die Polizei mit.

»Das Brandobjekt ist an vielen Stellen akut einsturzgefährdet, weshalb eine Begehung des Geländes durch die Polizei zur genauen Ursachenforschung auch weiterhin noch nicht möglich ist«, hieß es weiter. Ein vorläufiges Ergebnis zur genauen Brandursache werde nicht vor nächster Woche erwartet.

Bei dem Feuer war ein hoher Millionenschaden entstanden. Ein Mitarbeiter einer ansässigen Firma wurde den Angaben zufolge leicht verletzt.