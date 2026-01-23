Kwasniok sieht in Ache neuen Hoffnungsträger

Bitte aktivieren Sie Javascript

Auf Doppelpacker und Matchwinner Ragnar Ache hält Lukas Kwasniok große Stücke. Der im vergangenen Sommer verpflichtete Mittelstürmer hatte beim 1. FC Köln eine lange Anlaufzeit, ehe er am vergangenen Wochenende seinen Club mit zwei Treffern zum 2:1-Erfolg gegen Mainz 05 führte. Er wird in der Rückserie noch ein ganz wichtiger Bestandteil der Mannschaft und kann uns den einen anderen Punkt bescheren", sagte Cheftrainer Luaks Kwasniok vor der Partie beim SC Freiburg am Sonntag (17.30 Uhr).

Der FC-Coach betonte, dass Aches Leistung nicht überraschend kam. »Er hat hart gearbeitet an seiner körperlichen Konstitution. Er hat gemerkt, dass es immer weiter bergauf geht«, lobte Kwasniok. »Darauf kann er stolz sein. Das ist die Basis, um bei mir spielen zu können«, erklärte der Kölner Trainer.

Für ihn sei der erste Punktedreier nach acht sieglosen Spielen eine große Erleichterung gewesen, sagte Kwasniok. Eine schlechte Stimmung habe er zuvor aber nicht empfunden. Dennoch wundere er sich, dass alles negativ gesehen wird. »Wo ist denn die Stimmung positiv - außer bei den Bayern? Die Erwartungshaltung ist extrem geworden. Schon ein zweiter Platz ist nichts mehr wert«, sagte der 44-Jährige. Darunter sei alles bodenlos, unfassbar schlecht und mache keinen Spaß zum Zuschauen. »Aber die Stadien sind immer total voll. Das ist schon lustig. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll«, erklärte Kwasniok.