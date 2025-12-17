Kurztrip in Freiheit – Gefangener nach Minuten gefasst

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Gefangener ist in Bad Saulgau (Kreis Sigmaringen) nur wenige Minuten nach seiner Flucht wieder gefasst worden. Nach einer Gerichtsverhandlung am Amtsgericht nutzte der 41-Jährige am Dienstag die Gelegenheit – und griff dabei laut Polizei noch zu einer hochwertigen Jacke, um nicht sofort erkannt zu werden.

Die Polizei fahndete sofort nach dem flüchtigen Straftäter und nahm ihn demnach am Bahnhof fest. Er wurde zurück ins Gefängnis gebracht und muss sich neben seinen bisherigen Straftaten nun auch wegen Diebstahls verantworten. Angaben eines Sprechers der Staatsanwaltschaft zufolge saß der Mann unter anderem wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz in Haft. Wie genau der 41-Jährige kurzzeitig flüchten konnte, war dem Sprecher nicht bekannt.