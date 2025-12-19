Kurz vor Weihnachten soll Zusteller 50 Pakete entsorgt haben

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Paketzusteller soll rund 50 Sendungen im Wald bei Friedrichshafen (Bodenseekreis) entsorgt haben – ihre Zustellung vor Weihnachten ist damit ungewiss. Ein Passant entdeckte die teils durchnässten Pakete auf einem Waldspielplatz, wie die Polizei mitteilte.

Die Sendungen waren demnach an Empfänger in den Orten Ailingen und Meersburg adressiert und wurden von Beamten sichergestellt. Gegen den mutmaßlichen Zusteller werde nun wegen Verletzung des Postgeheimnisses ermittelt. Die Polizei bittet Zeugen, die den Mann bei der Tat am Donnerstag beobachtet haben, um Hinweise. Das Lieferunternehmen will die Pakete nun zeitnah abholen.