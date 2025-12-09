Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Kupferkabeldiebe schlagen in Kirchardt zu

Unbekannte Täter knacken das Eingangstor am Solarpark Kirchardt. Danach fehlen kilometerweise Kupferkabel. Wie hoch ist der Schaden?

Unbekannte haben vom Solarpark Kirchardt (Kreis Heilbronn) etwa 8.000 Meter Kupferkabel gestohlen. Die Täter öffneten in der Nacht auf Donnerstag gewaltsam ein Eingangstor und verschafften sich so Zugang zu dem umzäunten Gelände, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Mutmaßlich benutzten sie einen Kleintransporter zum Abtransport ihrer Beute. Es entstand ein Schaden von etwa 25.000 Euro.

Im Tatzeitraum schlugen Diebe an einem weiteren Solarpark in Kirchardt zu. Dort stahlen sie mindestens 4.000 Meter Kupferkabel im fünfstelligen Eurowert. Die Polizei schließt nicht aus, dass es sich um dieselben Täter handelt.

