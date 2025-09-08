Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Kupferdiebe graben im Rhein-Neckar-Kreis 100 Meter langen Graben

Mitten am Feldweg graben zwei Männer einen 100 Meter langen Graben und täuschen dabei eine Baustelle vor. Ein Zeuge bemerkte das ungewöhnliche Vorgehen. Die Diebe sind auf der Flucht.

Polizei - Symbolbild
Rund 100 Meter sei der Graben lang gewesen, den die Männer ausgehoben hatten. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/DPA
Rund 100 Meter sei der Graben lang gewesen, den die Männer ausgehoben hatten. (Symbolbild)
Foto: Marijan Murat/DPA

Zwei Männer haben in Oftersheim (Rhein-Neckar-Kreis) eine Baustelle vorgetäuscht und einen 100 Meter langen Graben gegraben, um vermutlich die darin liegenden Kupferkabel zu klauen. Die beiden mutmaßlichen Diebe hatten zwei Warnbarken mit Trassenband aufgestellt und etwa einen Meter tief gegraben, wie die Polizei mitteilte. Erst als sie ein Zeuge ansprach, rannten sie davon und ergriffen mit einem Auto die Flucht. Dabei wurde auch etwas Kupfer entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise.

© dpa-infocom, dpa:250908-930-11878/1