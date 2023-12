Aktuell Land

Kultusministerium soll erste Vorschläge für neues G9 liefern

Die Landesregierung will Anfang kommenden Jahres über die Umstellung auf ein neues neunjähriges Gymnasium in Baden-Württemberg beraten. Das Kultusministerium müsse jetzt konkrete Vorschläge für ein Konzept dazu machen, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Dienstag in Stuttgart. »Wir werden uns im Januar dazu treffen und das beraten.«