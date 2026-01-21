Kulturzentrum Konstanz: Substanz löst Atemwegsprobleme aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

Im Kulturzentrum am Münster in Konstanz ist am Nachmittag eine noch unbekannte Substanz ausgetreten - mehrere Menschen klagten anschließend über Reizungen der Atemwege. Wie die Polizei am Abend mitteilte, wurden 15 Personen leicht verletzt, drei Menschen seien ins Krankenhaus gebracht worden.

Was die Atemwegsreizungen letztlich auslöste, sei nicht feststellbar gewesen, teilte die Polizei nach Einsatzende mit. Die Feuerwehr habe gegen 20.20 Uhr Entwarnung gegeben, da sämtliche Messungen keine Hinweise auf Gefahrstoffe ergeben hätten. Die Ermittlungen zur Ursache dauerten an.

Wegen der unklaren Gefahrenlage hatten die Einsatzkräfte den Bereich rund um den Konstanzer Münsterplatz gesperrt. Es gab einen Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften.