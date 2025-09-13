KSC springt nach Heimsieg gegen Nürnberg auf Platz zwei

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der Karlsruher SC hat seinen glänzenden Saisonstart in der 2. Fußball-Bundesliga mit einem Heimsieg gegen den 1. FC Nürnberg fortgesetzt. Beim 2:1 (1:1) gegen den Tabellenletzten mussten die Badener aber bis zum Ende Schwerstarbeit verrichten. Mit elf Punkten rückte der KSC in der Tabelle auf Platz zwei vor.

Vor 33.180 Zuschauer im Wildpark avancierte Marvin Wanitzek mit seinem Treffer in der 75. Minute zum Matchwinner für den KSC. In der Nachspielzeit lenkte der sehr gute KSC-Torwart Hans Christian Bernat einen Kopfball von Nürnbergs Verteidiger Luka Lotschoschwili an die Latte. Vor der Pause trafen zunächst der Ex-Nürnberger Fabian Schleusener (44. Minute) sowie Henri Koudossou für das Gäste-Team von Trainer Miroslav Klose (45.+4).

Der KSC fand schnell ins Spiel und hatte eine erste Großchance durch Roko Simic. Später wirkten die Gäste zeitweise zielstrebiger. Mickael Biron scheiterte nach einem etwas zu ungenauen Zuspiel von Julian Justvan aus kurzer Distanz an Torwart Bernat (14.).

Die Treffer vor der Pause fielen spät. Schleusener konnte nach einer Flanke freistehend mit einem Volleyschuss vollenden. Und der vom FC Augsburg ausgeliehene Koudossou glich nach einer Ecke aus rund 18 Metern aus.

Nachschuss-Tor entscheidet

In der weiterhin offenen zweiten Hälfte war der KSC offensiv gefährlicher. Einen Kopfball von Christoph Kobald klärte Nürnbergs Torwart Jan Reichert mit dem linken Fuß auf der Linie (55.). Das Siegtor erzielte dann Wanitzek mit einem präzisen Nachschuss. Die Nachspielzeit überstand der KSC.