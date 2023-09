KSC setzt Negativtrend gegen Kiel fort

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der Negativtrend des hoch gehandelten Karlsruher SC in der 2. Fußball-Bundesliga hat sich verschärft. Gegen Holstein Kiel verloren die Badener am Samstag 0:2 (0:2) und mussten bereits das vierte sieglose Spiel in Serie hinnehmen. Benedikt Pichler (24. Minute) und Tom Rothe (27.) nutzen die Schwächen der KSC-Defensive. Steven Skrzybski hätte in einer schwachen Phase des KSC sogar noch vor der Pause für eine höhere Führung der Gäste sorgen können, scheiterte aber mit einem Handelfmeter (34.).

Die Mannschaft von Trainer Marcel Rapp gewann verdient und verbesserten sich nach zuvor zwei Niederlagen zumindest vorübergehend auf den dritten Platz. Der KSC liegt als 14. der Tabelle nur einen Zähler vor dem Abstiegsrelegationsrang. Dabei hatte die Mannschaft von Trainer Christian Eichner die Partie vor 21.992 Zuschauern zunächst dominiert, es aber in den Anfangsminuten verpasst, sich bei Chancen von Lars Stindl und Marvin Wanitzek zu belohnen.

Das überraschende 0:1 verunsicherte die Badener, sie wirkten vorübergehend desorientiert. Der erst 18 Jahre alte Abwehrspieler Rothe stand bei seinem Kopfballtor zum 0:2 nur drei Minuten nach dem ersten Gegentreffer völlig frei. Nach dem Seitenwechsel bemühten sich die Badener, gefährlich wurde es selten. Auch in der Offensive gelang zu wenig.

