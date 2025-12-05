KSC kämpft mit Personalnot und Tabellen-Druck

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der Karlsruher SC steht vor dem Auswärtsspiel beim Tabellenfünften Darmstadt 98 vor einer möglicherweise heiklen Wegmarke der Saison. Nach drei Niederlagen in Serie sieht sich Trainer Christian Eichner am Samstagabend (20.30 Uhr/Sky) einer wachsenden Gefahr gegenüber, im grauen Zweitliga-Mittelfeld stecken zu bleiben. »Wenn alle da sind und formstark, können wir jeden Gegner schlagen. Fehlen mehrere und haben einige eine Delle, kann eine Phase wie jetzt entstehen«, räumte der 43-Jährige ein.

In der Offensive werden zudem in Lilian Egloff und Louey Ben Farhat weiter zwei Spieler mit Durchschlagskraft schmerzlich vermisst. Für die Rückkehr von Egloff (Muskelfaserriss) ist laut Eichner »die Winterpause« das Ziel. Der KSC-Coach hofft, dass auch Youngster Ben Farhat zu »Beginn der Vorbereitung« wieder ohne Einschränkungen ins Training einsteigen wird.

Eichner legt Wert auf Defensive

»Zuallererst müssen wir aber in der Lage sein, wieder über 90 Minuten zu null zu spielen«, warnte Eichner mit Blick auf die zahlreichen individuellen Fehler in der Defensive aus den vergangenen Partien.

Der KSC belegt Platz acht, hat sechs Punkte Rückstand auf den Aufstiegsrelegationsrang und nur acht Zähler Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsrang. Und das Restprogramm vor Weihnachten hat es in sich: Nach dem Auftritt in Darmstadt folgen ein Heimspiel gegen den Tabellenzweiten Paderborn und eine Auswärtspartie beim Bundesliga-Absteiger VfL Bochum.