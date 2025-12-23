KSC bindet Sturmtalent Laghrissi mit Profivertrag

Eymen Laghrissi (r) bei seinem Profidebüt für den KSC im Derby gegen den 1. FC Kaiserslautern.

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der Karlsruher SC hat den Junioren-Nationalspieler Eymen Laghrissi kurz vor Weihnachten mit einem Profivertrag ausgestattet. Die Vereinbarung mit dem 17 Jahre alten Sturmtalent beginne im Sommer 2026, teilte der Fußball-Zweitligist mit. Zur Laufzeit machte der Verein keine Angaben.

KSC-Eigengewächs Laghrissi feierte Mitte Oktober im Südwest-Derby gegen den 1. FC Kaiserslautern (2:3) sein Zweitliga-Debüt. Seitdem kommt er auf sechs Liga-Einsätze in der Mannschaft von Trainer Christian Eichner und einen im DFB-Pokal.

»Eymen sieht für sich, trotz nationaler wie internationaler Angebote, beim KSC die größte Entwicklungsmöglichkeit und wir freuen uns, den Weg gemeinsam weiterzugehen«, sagte Karlsruhes Sportgeschäftsführer Mario Eggimann. »Bereits als 17-Jähriger ist er in der Lage, ein Spiel durch seine Dynamik und offensive Dribbelstärke positiv zu beeinflussen.«