Kreuzbandriss beim Debüt: Lange Pause für Paqarada

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Befürchtungen des 1. FC Heidenheim haben sich bestätigt: Außenverteidiger Leart Paqarada wird dem Fußball-Bundesligisten wegen einer schweren Knieverletzung mehrere Monate fehlen. Der 30-Jährige hat sich im Heimspiel gegen Borussia Dortmund (0:2) am Samstag einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen, wie der Club nach einer MRT-Untersuchung mitteilte. Paqarada werde in den kommenden Tagen operiert.

Der Neuzugang vom 1. FC Köln hatte gegen den BVB sein Pflichtspiel-Debüt für den FCH gegeben, musste aber bereits nach wenigen Minuten ausgewechselt werden. Die Verletzung treffe alle und besonders natürlich den Spieler selbst hart, sagte Heidenheims Trainer Frank Schmidt.

Der Ostalb-Club ist nach drei Bundesliga-Spieltagen noch punktlos und tritt am kommenden Samstag beim Aufsteiger Hamburger SV an.