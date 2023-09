Aktuell Land

Kretschmann zu Eritrea-Gewalt: Künftig zu verhindern wissen

Massive Eritrea-Krawalle wie in Stuttgart werden sich nach Worten von Ministerpräsident Winfried Kretschmann in der Landeshauptstadt nicht wiederholen. »Ist ja klar: Wenn weitere solche Veranstaltungen stattfinden, werden wir das zu verhindern wissen, dass es wieder zu solchen gewalttätigen Ausschreitungen kommt«, versicherte der Grünen-Politiker am Dienstag in Stuttgart.