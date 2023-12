Kretschmann: Werden Bericht des Bürgerforums genau anschauen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bereits am Dienstag wollen Kretschmann zufolge die Spitzen der grün-schwarzen Koalition über das weitere Vorgehen beraten.

Der Ministerpräsident dankte den zufällig ausgewählten Bürgerinnen und Bürgern für ihre Arbeit. »Sie haben viel Zeit, Energie und ihre Expertise investiert. Damit hat das Bürgerforum die Debatte auf ein breiteres Fundament gestellt«, sagte Kretschmann. Das sei wichtig, weil die Frage nach G8 oder G9 komplex sei. Kretschmann selbst ist gegen eine Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium.

Das Bürgerforum hingegen empfiehlt der Landesregierung eine Rückkehr zu einem neunjährigen Gymnasium in Baden-Württemberg. »Lernen, Kreativität und Entwicklung sind Prozesse, die Zeit benötigen. Deshalb brauchen wir ein modernisiertes G9 mit Wahlmöglichkeiten für G8«, sagten die Sprecherinnen und Sprecher des Forums, Tuğba Veli, Ursula Dow und Sébastian Gambin, am Montag in Stuttgart.

