Kretschmann sorgt sich um Radikalisierung von Protest

Ministerpräsident Winfried Kretschmann sorgt sich nach den Protestaktionen von Landwirten, dass Demonstrationen immer radikaler werden. »Ich mache mir persönlich Sorgen darum, dass die Militanz zunimmt«, sagte der Grünen-Politiker am Dienstag in Stuttgart. »Wenn man mit schwerem Gerät demonstriert, stellt das schon Fragen an den Staat«, sagte Kretschmann. Man müsse überlegen, wie man damit umgehe. Er habe auf diese Fragen noch keine Antworten, beschäftige sich aber gerade damit.