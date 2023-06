Aktuell Land

Kretschmann: Regierungserklärung zur Wasserstoffstrategie ab

Bis 2040 will Baden-Württemberg klimaneutral werden. Damit das gelingt, braucht es neben erneuerbaren Energien auch grünen Wasserstoff. Wie der Ausbau der Technologie gelingen soll und warum diese so wichtig ist, will der Ministerpräsident im Landtag erklären.