Kretschmann: Nicht jeder muss ein wenig Französisch können

Übersetzungs-App statt Vokabeln büffeln? Die Technik kann aus Sicht von Ministerpräsident Winfried Kretschmann das mühsame Erlernen einer zweiten Fremdsprache wie Französisch bald ersetzen. Junge Leute müssten zwar gut Englisch können, sagte der Grünen-Politiker am Montag bei einem Festakt zur deutsch-französischen Freundschaft in Ludwigsburg. Mit Blick auf zweite Fremdsprachen wie Französisch sagte er, in zehn Jahren werde sich jeder einfach einen Knopf ins Ohr setzen, dann werde einfach das übersetzt, was gesprochen werde.