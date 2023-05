Kretschmann mit Zahlen zum weiteren Windkraft-Ausbau

Bitte aktivieren Sie Javascript

»Das sind zusammen über 400 Windkraftanlagen, die aktuell in der Pipeline sind.« Der Regierungschef äußerte sich aber nicht dazu, bis wann sich diese Räder auch drehen werden. Nach Angaben des Staatsministeriums liegen zwischen Genehmigung und Bau einer Anlage im Schnitt zwei Jahre. Das geplante Rad in Sulzbach-Laufen wurde nach Angaben des Landes nur acht Monate nach der Antragstellung genehmigt.

In vielen Gemeinden und Landkreisen sei »ein richtiger Aufbruch« zu spüren. »Es gibt jetzt einen richtigen Wettbewerb«, sagte Kretschmann. Im vergangenen Herbst hatte Kretschmann das Ziel ausgegeben, im Jahr 2024 mindestens 100 neue Windkraftanlagen im Land zu erreichen.

Die blanken Zahlen für das vergangene Jahr stützen diesen Optimismus bislang nicht: Laut Bundesnetzagentur wurden im Jahr 2022 in Baden-Württemberg nur 41 Windkraftanlagen genehmigt. In Niedersachsen waren es hingegen 196 neue Räder, in Nordrhein-Westfalen 184. Im selben Zeitraum wurden im Südwesten auch nur 9 neue Windkraftanlagen errichtet, in NRW hingegen 68 und in Niedersachsen 67. Die Landesregierung macht die geänderten Ausschreibungsbedingungen für das vergleichsweise dürftige Abschneiden verantwortlich.