Kretschmann fehlt krank beim Landespresseball

Winfried Kretschmann muss wegen eines grippalen Infekts kurzfristig auf den Landespresseball verzichten. Der Termin hätte einen besonderen Abschluss für ihn markiert.

Winfried Kretschmann
Baden-Württembergs Regierungschef Kretschmann ist krank - und verpasst den letzten Landespresseball seiner Amtszeit (Archivbild) Foto: Markus Lenhardt/DPA
Baden-Württembergs Regierungschef Kretschmann ist krank - und verpasst den letzten Landespresseball seiner Amtszeit (Archivbild)
Foto: Markus Lenhardt/DPA

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) ist erkrankt und kann nicht am diesjährigen Landespresseball teilnehmen. Er leide an einem grippalen Infekt, werde aber voraussichtlich vom kommenden Montag an wieder Termine wahrnehmen können, sagte sein Sprecher. Zuvor hatten die »Stuttgarter Zeitung« und die »Stuttgarter Nachrichten« berichtet. Der Besuch des Presseballs am Freitagabend wäre der letzte seiner Amtszeit gewesen. Bei den Landtagswahlen im kommenden Jahr tritt Kretschmann nicht mehr an. 

Beim Landespresseball feiern Politiker und Journalisten gemeinsam mit Vertretern aus Wirtschaft und Gesellschaft. Hinter der Veranstaltung steht unter anderem die Landespressekonferenz - ein Zusammenschluss von Journalistinnen und Journalisten, die über Landespolitik berichten.

© dpa-infocom, dpa:251114-930-292283/1