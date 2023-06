Aktuell Land

Kretschmann: Bund und EU wegen Geflüchteten in Verantwortung

Trotz der kippenden Stimmungslage im Land angesichts der stark steigenden Flüchtlingszahlen sieht Ministerpräsident Winfried Kretschmann seiner Regierung die Hände gebunden. »Wir sind sozusagen am Ende der Kette«, sagte der Grünen-Politiker am Dienstag in Stuttgart.