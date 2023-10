Aktuell Land

Kretschmann begrüßt Einrichtung von Grenzkontrollen

Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat die Einführung von Kontrollen an der Grenze zur Schweiz begrüßt. »Das ist ein Baustein, der dazugehört«, sagte der Grünen-Politiker am Dienstag in Stuttgart. Er habe darüber am Montag auch mit Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) gesprochen.