Kreisläufer Pribetic verlässt Stuttgarter Handballer

Bitte aktivieren Sie Javascript

Kreisläufer Gianfranco Pribetic wird den Handball-Bundesligisten TVB Stuttgart mit sofortiger Wirkung verlassen. Der 25 Jahre alte Kroate habe darum gebeten, seinen noch bis Sommer laufenden Vertrag aufzulösen, teilten die Schwaben mit. Er werde zu GRK Ohrid nach Nordmazedonien wechseln. Zur Höhe der Ablösesumme, die sie für den Transfer kassieren, machten die Stuttgarter keine Angaben.

Pribetic bestritt seit 2024 insgesamt 52 Pflichtspiele für den TVB. Für den Rest der Saison sollen Samuel Röthlisberger und Max Heydecke das Duo am Kreis bilden.