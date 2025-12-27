Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Kreisläufer Pribetic verlässt Stuttgarter Handballer

Gianfranco Pribetic bittet den TVB um eine vorzeitige Vertragsauflösung. Der Kroate schließt sich einem Club aus Nordmazedonien an.

Handball
Der TVB Stuttgart muss künftig ohne Gianfranco Pribetic auskommen. (Archivbild) Foto: Uwe Anspach/DPA
Der TVB Stuttgart muss künftig ohne Gianfranco Pribetic auskommen. (Archivbild)
Foto: Uwe Anspach/DPA

Kreisläufer Gianfranco Pribetic wird den Handball-Bundesligisten TVB Stuttgart mit sofortiger Wirkung verlassen. Der 25 Jahre alte Kroate habe darum gebeten, seinen noch bis Sommer laufenden Vertrag aufzulösen, teilten die Schwaben mit. Er werde zu GRK Ohrid nach Nordmazedonien wechseln. Zur Höhe der Ablösesumme, die sie für den Transfer kassieren, machten die Stuttgarter keine Angaben.

Pribetic bestritt seit 2024 insgesamt 52 Pflichtspiele für den TVB. Für den Rest der Saison sollen Samuel Röthlisberger und Max Heydecke das Duo am Kreis bilden.

