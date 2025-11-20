Krankschreibung von Baden-Badens OB verlängert

Bitte aktivieren Sie Javascript

Baden-Badens erkrankter Oberbürgermeister Dietmar Späth (parteilos) hat seine Krankschreibung verlängert und ist nun offiziell bis 23. Dezember krankgeschrieben. Das teilte ein Stadtsprecher auf Anfrage mit. Der Politiker habe zudem bereits Mitte November über seine Anwälte mitteilen lassen, dass er sich auf unbestimmte Zeit im Krankenstand befinde. Inzwischen hat er einen Antrag auf Dienstunfähigkeit gestellt. Wann darüber entschieden wird, ist weiterhin völlig offen. Weder die Stadt noch das zuständige Regierungspräsidium Karlsruhe gaben dazu Auskunft.

Späth befindet sich laut seinen Anwälten aufgrund einer schweren psychischen und physischen Erkrankung in ärztlicher Behandlung. Für Anfang des kommenden Jahres seien bereits weitere stationäre Therapiephasen vorgesehen, sagte der Stadtsprecher. Zuletzt war bekannt geworden, dass der Rathauschef während seiner Krankschreibung betrunken einen Unfall verursacht hatte.