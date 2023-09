Aktuell Land

Krankenhauspersonal demonstriert für mehr Geld

Die Beschäftigten von Krankenhäusern in Baden-Württemberg machen am Mittwoch in Stuttgart auf die wirtschaftlich angespannte Lage der Kliniken aufmerksam. Mindestens 5000 Teilnehmer erwartet die Baden-Württembergische Krankenhausgesellschaft (BWKG) zu einer zentralen Kundgebung auf dem Schlossplatz (12.00 Uhr). Sie gingen nun auf die Straße, weil alle bisherigen Aktionen die Bundesregierung nicht zum Handeln bewegt hätten, teilte die BWKG mit. Die Demonstration ist Teil eines bundesweiten Protesttages.