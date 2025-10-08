Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Kran reißt Oberleitung herunter – Rollerfahrer verletzt

Ein ausgefahrener Kran an einem Abfallwagen hat in Freiburg eine Straßenbahn-Oberleitung zerstört und einen Verkehrsunfall ausgelöst. Ein Rollerfahrer wurde verletzt.

Ein Verletzter musste nach einem Unfall in Freiburg ins Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/DPA
Mit einem ausgefahrenen Kran hat ein Abfallwagen die Oberleitung einer Straßenbahn in Freiburg erfasst und niedergerissen. Ein Rollerfahrer wurde nach Auskunft der Polizei verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Über seinen Zustand lagen zunächst keine näheren Informationen vor. Zudem wurden zwei Autos im Kreuzungsbereich beschädigt. 

Das Abfallentsorgungsfahrzeug erfasste die Oberleitung mit ausgefahrenem Kran beim Abbiegen. Bereits zuvor hatte der Kranarm des Lastwagens mehrere Bäume touchiert und dabei Äste und Blätter heruntergerissen. Der Straßenbahnverkehr musste infolge des Unfalls eingestellt werden. Der gesamte Kreuzungsbereich wurde gesperrt.

