Kovac sieht Hoffenheim als bisher stärksten BVB-Gegner

Für Borussia Dortmund zählt Hoffenheim nach Einschätzung von Trainer Niko Kovac zu den bislang anspruchsvollsten Prüfungen der Saison. »Es ist ein sehr ernstzunehmender und schwierig zu bespielender Gegner. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass jetzt die stärkste Mannschaft zu uns kommt, die wir bisher bespielt haben«, sagte der 54-Jährige vor der Partie gegen die TSG 1899 Hoffenheim am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN).

Sowohl der BVB als auch die Kraichgauer können eine Serie ausbauen. Der BVB ist in der Liga in dieser Saison zu Hause noch ungeschlagen, verlor aber im DFB-Pokal zuletzt 0:1 gegen Leverkusen. Die TSG ist seit sechs Partien ohne Niederlage und auswärts in der Saison in der Liga noch ungeschlagen. »Sie haben einen richtig guten Lauf«, befand Kovac und betonte zugleich: »Statistiken sind da, die muss man ausradieren, das müssen wir versuchen.«

Süle zurück im Mannschaftstraining

Personell gibt es positive Nachrichten. »Es sieht so aus, dass alle gesund sind«, sagte Kovac. Auch Niklas Süle, der wegen einer Zehenverletzung zuletzt länger ausfiel, habe erstmals wieder mit der Mannschaft trainiert. Eine Option für den Kader sei der Verteidiger aber noch nicht. »Er hat vier bis fünf Wochen gar nicht mit der Mannschaft trainiert. Das wird noch ein paar Wochen dauern. Wir können nicht erwarten, dass jemand einmal mittrainiert und dann sofort spielt.«