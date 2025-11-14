Korruption bei Schüssen in Tamm? Ermittler zurückhaltend

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach Schüssen auf einen Security-Mitarbeiter in Tamm im Mai und mehreren Haftbefehlen hüllen sich die Behörden weiter in Schweigen – obwohl der Fall inzwischen bis in die Stuttgarter Staatsanwaltschaft reicht. Dort wurden nun Büros durchsucht, weil sieben Beschäftigte eines Bereichs unter Verdacht stehen, bestechlich gewesen zu sein und Dienstgeheimnisse verletzt zu haben, wie die Staatsanwaltschaft Heilbronn mitteilte.

Gegen einen der Beschuldigten – nach dpa-Informationen ein Wachtmeister – sowie zwei mutmaßliche Auftraggeber wurden Haftbefehle erlassen.

Bekannt ist bislang lediglich, dass einzelne Bedienstete aus einem sogenannten Unterstützungsbereich der Staatsanwaltschaft Stuttgart - also keine Staatsanwälte - unbefugt Daten an Dritte weitergegeben haben.

Bei den Schüssen in Tamm (Kreis Ludwigsburg) war ein Mann verletzt worden. Zwei Verdächtige waren erst Anfang Oktober in den Niederlanden festgenommen worden und in Untersuchungshaft gekommen. Gegen sie wird wegen versuchten Mordes ermittelt.